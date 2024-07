Een vrouwelijk puppy steriliseren is een veel voorkomende ingreep, maar het is geen beslissing die je moet nemen zonder dat je alle bijbehorende feiten kent. Er zijn veel voordelen verbonden aan het steriliseren van je puppy, maar het kan ook directe gevolgen hebben voor haar gedrag en in het bijzonder voor haar voedingsbehoeften.

Wat is steriliseren?

Steriliseren is een term die wordt gebruikt als een vrouwelijk puppy onvruchtbaar wordt gemaakt. Sommige mensen gebruiken ook de term 'castreren', hoewel dat vaker wordt gebruikt voor mannelijke puppy's.

Wat gebeurt er als ik mijn puppy laat steriliseren?

Wanneer jouw puppy wordt gesteriliseerd, ondergaat ze een medische ingreep die wordt uitgevoerd door een dierenarts. De dierenarts verwijdert de eierstokken van de puppy. Afhankelijk van de aanbevelingen en beoordeling van de dierenarts kan verwijdering van de eileider en de baarmoeder plaatsvinden. Na te zijn gesteriliseerd is een teefje niet meer in staat nageslacht voort te brengen en wordt ze niet meer loops.

Wanneer is het beste tijdstip om mijn puppy te laten steriliseren?

Als je besluit om je puppy te laten steriliseren, moet dit vóór de puberteit plaatsvinden op een leeftijd van zes tot negen maanden. Grote rassen en zeer grote rassen worden later volwassen dan kleinere honden, dus het beste tijdstip om deze te steriliseren is wanneer ze al wat ouder zijn. Je dierenarts kan adviseren over wat het beste tijdstip is om jouw puppy te laten steriliseren.

Voor vrouwelijke puppy's is het belangrijk dat ze niet gesteriliseerd worden als ze jonger zijn dan drie maanden, omdat dit kan leiden tot gezondheidscomplicaties op latere leeftijd. Als je echter je puppy laat steriliseren voordat ze vier jaar oud is, kan dit als bijkomend gezondheidsvoordeel hebben dat er minder risico bestaat op een infectie van de baarmoeder.

Wat zijn de voordelen van het steriliseren van mijn puppy?

Er zijn veel positieve aspecten aan het steriliseren van jouw puppy, zowel voor haar gezondheid en welzijn als voor je thuisomgeving.

De kans dat mannelijke honden je tuin markeren wanneer jouw vrouwelijke puppy loops is, vermindert aanzienlijk.

Het kan bepaalde tumoren elimineren of laten slinken, inclusief eventuele tumoren in de borstklieren, de eierstokken en de baarmoeder.

Het voorkomt ongewenste nesten.

Welke gevolgen heeft sterilisatie voor het gedrag en de voedingsbehoeften van mijn hond?

Net als bij de castratie van mannelijke honden zal na het steriliseren het gedrag van je vrouwelijke puppy veranderen als gevolg van veranderingen in haar hormoonhuishouding en haar metabolisme. Ze zal niet langer loops worden en het gedrag dat daarmee samenhangt, zoals rusteloosheid of janken, zou ook moeten verdwijnen. Haar dieetbehoeften zullen ook veranderen.

Als je besluit om je puppy te laten steriliseren, is het van essentieel belang dat je je bewust bent van haar veranderde voedingsbehoeften. Na de operatie kan jouw puppy in slechts enkele weken of maanden in gewicht toenemen, omdat haar metabolisme een aanzienlijke verandering heeft ondergaan. Het is belangrijk om met de dierenarts te overleggen over het gewicht dat jouw puppy zou moeten hebben en hoe je haar voedselinname kunt aanpassen aan het feit dat ze is gesteriliseerd. Bovendien is het raadzaam om haar voer te geven dat speciaal is ontworpen voor gesteriliseerde honden en dat de juiste balans aan voedingsmiddelen voor haar bevat.

Steriliseren van je vrouwelijke puppy kan haar - en jouw thuisomgeving - meerdere voordelen opleveren, maar het is een beslissing die je niet overhaast moet nemen. Als je vragen hebt, kan je dierenarts je helpen.