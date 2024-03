DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens - Pour chiots de races géantes (poids adulte > 45 kg) - Jusqu’à8 moisLes chiens de taille géante mettent environ 18 - 24 mois à atteindre un poids adulte de 45 kg et plus. Pendant ce temps, leurs besoins nutritionnels évoluent. Nous avons donc développé deux alimentations : ROYAL CANIN® Giant Puppy, pour les chiots âgés entre 2 et 8 mois, et ROYAL CANIN® Giant Junior, pour la période de 8 à 18/24 mois. Pendant sa période de croissance intense, votre chiot de taille géante a besoin de suffisamment de calories et des bons nutriments pour une croissance saine. C’est durant cette période que se développent ses os, ses muscles, ses sens et son système nerveux. On observe également une diminution des taux d’anticorps reçus via le premier lait maternel, appelé colostrum. Votre chiot a alors besoin, entre autres, d’un taux optimal de protéines pour développer son propre système immunitaire. ROYAL CANIN® Giant Puppy contient des nutriments sur mesure pour soutenir la période de croissance intense de votre chiot de taille géante, entre 2 et 8 mois, et aider à diminuer le risque de prise de poids excessive. Elle contient également des nutriments comme de la vitamine C et E, qui soutiennent le développement du système immunitaire de votre chiot. Les chiens de très grande taille ont un système digestif sensible et sont plus sujets aux problèmes de diarrhée et de flatulences. Une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestes aide à soutenir le bon équilibre de la flore intestinale pour une bonne digestion. De plus, cette formule contient des niveaux adaptés de minéraux, dont le calcium et le phosphore, afin de soutenir le développement d’os solides et en pleine croissance. Les croquettes de ROYAL CANIN® Giant Puppy ont également été spécialement adaptées à la mâchoire extra - large de votre chiot, pour qu’elles soient faciles à attraper et à mâcher. À 8 mois, votre chiot de taille géante nécessite une alimentation adaptée aux besoins nutritionnels d’un jeune chien. Vous pouvez alors passer à la gamme de produits ROYAL CANIN® Giant Junior. Chez Royal Canin, nous contribuons à créer un monde meilleur pour les chats et les chiens. Depuis plus de 50 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec des éleveurs, des vétérinaires et des experts en animaux de compagnie, qui partagent leurs connaissances et leurs recherches scientifiques pour créer une approche dédiée à une nutrition précise et individualisée. Tous nos produits suivent un processus de contrôle qualité strict, afin de garantir des aliments de qualité optimale. Nous sélectionnons des nutriments avec des antioxydants naturels, sans colorants ou arômes artificiels. Ainsi, lorsque votre chiot de taille géante mange ROYAL CANIN® Giant Puppy, il reçoit une alimentation complète et équilibrée.

