Questions importantes avant d’accueillir un chien chez vous

Chez des amis ou des voisins

Vous avez des amis ou des voisins qui viennent d’avoir une portée de chiots et vous avez décidé d’en adopter un ? Super ! Avant de ramener votre chiot à la maison, assurez-vous qu’il soit correctement sevré (= il mange de la nourriture solide) et que lui et sa mère soient en bonne santé et sociabilisés. Prenez rapidement un rendez-vous chez le vétérinaire après l’adoption pour faire contrôler l’état de santé de votre chiot, demander des conseils sur la manière de le garder en bonne santé et les vaccinations nécessaires.