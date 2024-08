Devrais-je adopter un chien ou acheter un chiot ?

S'il est excitant de vouloir prendre un chiot, adopter un chien adulte peut également être une expérience extrêmement enrichissante et, pour de nombreuses personnes, il s’agit d’une option plus appropriée à laquelle elles n'auraient pas pensé d'emblée.

Adopter un chien adulte

Bien sûr, un chien adulte n’est pas aussi mignon qu’un chiot, mais l’adoption d’un chien adulte peut être plus facile à gérer. Un chien à qui on a donné une seconde chance déborde souvent d’amour et aura déjà vécu la phase d'éducation intense qui peut être si difficile chez les chiots.

Les avantages d’adopter un chien adulte

Les chiens adultes sont plus susceptibles d’avoir déjà assimilé les bases de l'éducation, mais cette certitude n’est pas acquise et le refuge doit le confirmer.

Il en va de même pour l’apprentissage de la propreté, même si, contrairement à un chiot, un chien adulte a probablement développé un meilleur contrôle de sa vessie.

La personnalité des chiens adultes est déjà définie, ce qui vous permet d’avoir une meilleure idée de la façon dont ils s’intégreront à votre famille.

Un chien adulte a aussi atteint sa taille définitive.

Les chiens adultes sont souvent moins énergiques que les chiots. Cela ne signifie pas que leur niveau d’énergie est faible, mais simplement que l’hyperactivité d’un chiot peut s’être atténuée, bien que cela puisse dépendre de la race.

Défis de l'adoption d'un chien adulte

Si un chien adulte a besoin d’un nouveau foyer, cela peut vouloir dire qu’il a eu un passé traumatisant, ce qui peut conduire à des comportements difficiles.

Les mauvaises habitudes peuvent être enracinées et difficiles à éliminer.

S’ils n’ont pas appris à être propres, ils pourraient avoir beaucoup de difficulté à le faire à un âge plus avancé.

Il peut être très traumatisant d’introduire de nouveaux éléments auxquels ils ne sont pas habitués, comme les enfants, les chats ou même l’aspirateur.

L’âge peut être synonyme de problèmes de santé, en particulier s’ils n'ont pas été soignés correctement, et les traitements peuvent coûter cher. Par exemple : obésité, diabète, déficience visuelle ou auditive et problèmes dentaires.

Il peut être plus difficile de présenter des chiens adultes que des chiots aux chiens déjà présents chez vous.

Avant de ramener un chien adulte à la maison

Demandez l’âge du chien

Informez-vous sur sa vie d’avant

Demandez quel est son comportement

Demandez s’il est calme avec les autres chiens

Demandez s’il est content en présence d'enfants

Demandez s’il y a quelque chose en particulier qui le rend anxieux, effrayé ou agressif

Demandez si le chien a des problèmes de santé ou dentaires, si ses vaccins sont à jour et s’il y a quoi que ce soit dans ses antécédents médicaux que vous devriez savoir.

Voyez si vous pouvez passer du temps avec le chien avant de l’adopter

Voyez si vous pouvez l’emmener en promenade, en laisse et détaché

Voyez si vous pouvez l’emmener dans la voiture pour voir comment il réagit

En posant ces questions, vous comprendrez mieux votre chien et ses antécédents, ce qui vous permettra de mieux répondre à ses besoins et de lui offrir un environnement heureux et sûr, et vous pourrez mieux vous préparer à son arrivée.