Comme tout animal qui vient de naître, votre chaton vient au monde sans défense. Complètement tributaire de sa maman. Mais cette phase ne dure pas longtemps. Votre chaton va rapidement grandir et devenir moins dépendant des autres et de leurs bons soins. Ce sera toutefois à vous de veiller à ce qu’il se développe sainement et à lui offrir tout ce dont il a besoin.

Peut-être qu’il s’agit de votre tout premier chaton ? Ou que vous n’avez pas eu de chaton à la maison depuis bien longtemps ? Vous vous posez alors peut-être des questions sur ses besoins et sur les phases de croissance qu’il s’apprête à traverser ? Notre guide vous aide à donner un départ optimal à votre chaton pour qu’il devienne un chat heureux et en bonne santé, et que vous puissiez profiter l’un de l’autre encore de longues années.