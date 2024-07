Le chat domestique est l'une des espèces félines qui a évolué le plus récemment. Contrairement à certaines autres espèces domestiques, comme les chiens ou les bovins, les chats ont conservé un certain degré d'indépendance par rapport aux humains. La relation entre les chats et leurs maîtres repose donc principalement sur des bénéfices mutuels.



Malgré la domestication et la sélection visant à produire des caractéristiques uniques chez différentes races, la plupart de nos compagnons félins ont conservé certains attributs, à la fois physiques et comportementaux, de leurs ancêtres sauvages. Ils restent presque identiques à bien des égards au chat sauvage africain, ainsi qu'aux autres chats sauvages, de grande ou de petite taille.