2- Préparation pour votre chaton : créer un lieu agréable

Votre chaton a besoin de trois endroits différents : un endroit pour manger et boire, un pour dormir et se reposer et un pour faire ses besoins.

• Un endroit pour boire et manger - Les chats apprécient boire et manger en toute tranquillité, sans être dérangés. Choisissez un endroit où il n’y a pas d’animation continuelle ou un passage trop fréquent et évitez de placer les gamelles de nourriture et d’eau côte à côte. Les chats n’aiment pas que de la nourriture atterrisse dans leur eau. L’idéal est de placer plusieurs écuelles dans la maison. Vous encouragerez ainsi votre chaton à boire beaucoup d’eau fraîche.

• Un endroit pour dormir et se reposer - Les chatons doivent dormir assez afin d’assimiler tous les stimulus et de grandir. Le mieux est un endroit calme où ils peuvent se retirer. Apprenez également aux enfants qu’ils doivent le laisser tranquille lorsqu’il est à cet endroit.

• Bac à litière - Lorsque votre chaton utilise son bac à litière, il se sent vulnérable. Les chats apprécient que leur bac à litière se trouve à un endroit calme et facilement accessible, loin de l’endroit où ils mangent et dorment. Nettoyez régulièrement le bac à litière ; les chats aiment l’hygiène… Et placez de préférence un deuxième bac à litière. La formule est la suivante : nombre de chats = nombre de bacs à litière plus 1.