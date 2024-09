Renseignez-vous sur l’alimentation, la routine alimentaire et les dispositifs de litière de votre chaton. Vérifiez s’il a déjà vu le vétérinaire, s’il a reçu des vaccinations ou des traitements vermifuges, et s’il est équipé d’une puce d’identification. Renseignez-vous également sur ses jouets préférés.



Si possible, laissez quelques jouets et une couverture à votre chaton quelques jours avant de l’adopter afin que l’odeur familière le réconforte pendant le trajet et lors de son arrivée chez vous.