Quand passer de l’alimentation pour chaton à l’alimentation pour chat adulte?

Une fois votre chaton devenu adulte, il a besoin de moins de calories par kilogramme de poids corporel. Les principaux motifs ? Il a besoin de plus d’énergie pour sa croissance et pour le développement de ses muscles, ses os et ses organes.

La grande différence entre la nutrition pour chaton et pour chat adulte concerne le nombre de calories. Si vous continuez à donner des aliments pour chaton à un chat adulte, cela peut conduire à un surpoids vu le nombre de calories trop élevé. L’obésité (excès de poids) augmente le risque de problèmes de santé chez les chats comme le diabète et l’arthrite. Près de la moitié des chats souffrent de surpoids ou d’obésité. Il faut non seulement donner l’alimentation qui convient à l’âge de l’animal mais aussi surveiller la taille des rations.

Outre la quantité d’énergie, la composition des aliments pour chatons aussi doit être différente de ceux pour chats adultes. Les chatons ont besoin d’une teneur adaptée en bons nutriments pour soutenir le développement de leurs os, leurs muscles, leurs organes, leur système immunitaire et leur système nerveux.

Les besoins nutritionnels d’un chat adulte dépendent notamment de la taille, la race l’activité, la castration/stérilisation, le mode de vie et éventuellement d’autres sensibilités.