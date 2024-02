DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chats - Spécial chatte en gestation ou en lactation - Chatons 1er âge (de 1 à4 mois) en période de sevrageDans les 3 semaines qui suivent leur naissance, les chatons se nourrissent du lait de leur mère. Ensuite, ils commencent à s’intéresser aux aliments semi - solides, en léchant d’abord ce que mange leur mère avant d’apprendre à mâcher tout seuls. Il faut donc donner aux chattes gestantes et allaitantes une alimentation nutritive qui répond à leurs besoins nutritionnels spécifiques ainsi qu’à ceux de leurs chatons. ROYAL CANIN® Mother & Babycat a été spécialement adapté pour répondre aux besoins énergétiques accrus de votre chatte gestante et durant la lactation. Cette recette a également été conçue de manière à soutenir le bon développement des chatons jusqu’à l’âge de 4 mois. Les chatons nouveau - nés bénéficient des anticorps protecteurs du colostrum de leur mère, mais cette protection diminue avec le temps. ROYAL CANIN® Mother & Babycat contient un complexe de nutriments contenant de la vitamine C et E pour soutenir le développement d’un système immunitaire sain. Cette formule est également enrichie en acides gras oméga - 3 (DHA) pour soutenir le développement du cerveau et favoriser une bonne vision chez le chaton. Grâce à une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestes, ROYAL CANIN® Mother & Babycat aide également à soutenir le bon équilibre de la flore intestinale pour une bonne digestion. Les croquettes de ROYAL CANIN® Mother & Babycat peuvent être facilement réhydratées avec de l’eau, ce qui leur donne une texture lisse et appétissante, idéale pour sevrer les chatons et favoriser leur hydratation. Saviez - vous que les besoins nutritionnels des chatons changent pendant leur croissance ? En à peine 16 semaines, les chatons nécessiteront une alimentation spécialement adaptée à leurs besoins nutritionnels durant leur prochaine phase de croissance. Vous pouvez alors passer à la gamme d’aliments ROYAL CANIN® pour chatons. Chez Royal Canin, nous contribuons à créer un monde meilleur pour les chats et les chiens. Depuis plus de 50 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec des éleveurs, des vétérinaires et des experts en animaux de compagnie, qui partagent leurs connaissances et leurs recherches scientifiques pour créer une approche dédiée à des solutions nutritionnelles précises et individualisées. Tous nos produits suivent un processus de contrôle qualité strict, afin de garantir des aliments de qualité optimale. Nous sélectionnons des nutriments avec des antioxydants naturels, sans colorants ou arômes artificiels. Ainsi, lorsque votre chatte et ses chatons mangent ROYAL CANIN® Mother & Babycat, ils reçoivent une alimentation complète et équilibrée.

