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Un poids sain commence par des habitudes saines

Un poids sain est essentiel à la santé et au bien-être général de votre chien. Voici 4 moyens faciles de maintenir ce poids sain et de garder votre chien en bonne forme.

Golden Retriever adulte en noir et blanc avec illustration du tableau d'état corporel

Un poids sain ne se mesure pas uniquement à l’aide d’une balance

Peser votre chien n’est pas la seule façon de vérifier s’il est en surpoids. Vous pouvez déterminer si le poids de votre chien est sain en demandant à votre vétérinaire de vous montrer comment utiliser le tableau d’état corporel.

Silhouette saine
Golden Retriever adulte en noir et blanc jouant avec une balle rouge avec une illustration d'un chronomètre derrière

La santé dépend de l’activité

L’activité est essentielle pour assurer que votre chien est stimulé et qu’il maintient un poids sain. La quantité d’exercice requise varie en fonction de son âge, de son poids et de sa race.

Activité saine
Golden Retriever adulte en noir et blanc mangeant dans un bol rouge

Les portions saines sont plus petites que vous ne le pensez

De nombreux maîtres croient que leur chien a besoin de plus de nourriture qu’il n’en a besoin en réalité. Cela signifie que plusieurs chiens sont suralimentés, ce qui peut causer une prise de poids et entraîner d’autres problèmes de santé.

Portions saines
Chiot Labrador Retriever en noir et blanc couché devant une illustration de courbe de croissance

Une croissance saine dure toute la vie

Il est plus difficile de perdre du poids que d’éviter d’en prendre, alors il est important d’établir de bonnes habitudes et de bons comportements dès le premier jour.

Croissance saine

Alimentation pour maintenir un poids sain

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