Un poids sain commence par des habitudes saines
Un poids sain est essentiel à la santé et au bien-être général de votre chien. Voici 4 moyens faciles de maintenir ce poids sain et de garder votre chien en bonne forme.
Un poids sain ne se mesure pas uniquement à l’aide d’une balance
Peser votre chien n’est pas la seule façon de vérifier s’il est en surpoids. Vous pouvez déterminer si le poids de votre chien est sain en demandant à votre vétérinaire de vous montrer comment utiliser le tableau d’état corporel.
Les portions saines sont plus petites que vous ne le pensez
De nombreux maîtres croient que leur chien a besoin de plus de nourriture qu’il n’en a besoin en réalité. Cela signifie que plusieurs chiens sont suralimentés, ce qui peut causer une prise de poids et entraîner d’autres problèmes de santé.