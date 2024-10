Il peut sembler difficile de maintenir des portions saines pour votre chien, mais vous pouvez considérer un certain nombre d’éléments pour vous assurer de ne pas le suralimenter.

Une fois que vous avez déterminé la portion correcte pour votre chien, utilisez une balance à chaque repas afin de maintenir des quantités précises. Il est facile de sous-estimer la quantité réelle de nourriture que vous donnez à votre chien.

N’ajoutez pas de nourriture destinée aux humains à la ration de votre chien, puisque celle-ci pourrait perturber l’équilibre nutritionnel et l’apport calorique dont il a besoin.

Si vous donnez des gâteries à votre chien, veuillez noter le nombre de calories et les soustraire de sa ration quotidienne, afin de ne pas le suralimenter. Les gâteries ne devraient pas représenter plus de 10 % de la ration quotidienne d’un chien. Parallèlement, si vous utilisez des croquettes provenant de la ration de votre chien en guise de gâteries, assurez vous qu’il consomme le bon équilibre de nutriments et la quantité correcte de calories.