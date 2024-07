Quand il s’agit d’offrir des conseils sur la quantité d’exercice dont un chiot a besoin, il est très difficile de donner une réponse précise. En réalité, la quantité d’exercice requise varie d’un chiot à l’autre. Cependant, comme point de départ, veuillez tenir compte de la taille et de la race de votre chiot. Les chiens de plus petite taille ont tendance à atteindre l’âge adulte entre 8 et 12 mois et, par conséquent, sont capables de tolérer des niveaux accrus d’exercice à un plus jeune âge. Pour les chiots qui deviendront des chiens de plus grande taille, le niveau d’exercice doit être suivi attentivement pendant une plus longue période et doit être augmenter très progressivement au fur et à mesure que le chiot grandit. Ces chiots peuvent croître rapidement, mais atteignent la maturité lentement. Ils ne parviennent pas à l’âge adulte avant 18 à 24 mois. Il faut toujours prendre soin de vérifier si un chiot présente des signes de fatigue et même d’épuisement pendant sa croissance. Les chiots peuvent commencer à ressentir de l’inconfort ou avoir mal à la suite de trop grands efforts physiques, ce qui peut gâcher leur plaisir de jouer. Si vous remarquez que votre chiot commence à être fatigué, mettez fin à son exercice pour la journée et réduisez la quantité le lendemain. Il se rattrapera vite.