Nos alimentations pour chiots comblent un vide nutritionnel critique. Elles offrent la solution la plus vaste pour le bien-être de la chienne - de la gestation au sevrage, en passant par la naissance et l'allaitement - et pour un bon départ dans la vie du chiot. Royal Canin reconnaît l’existence des besoins alimentaires spécifiques des femelles gestantes ou allaitantes et de leurs chiots en sevrage. C’est la raison pour laquelle Royal Canin a mis au point un assortiment d'alimentations sur mesure pour les mères et leurs chiots.