Questions fréquentes

Lors du choix des fournisseurs de matières premières, Royal Canin effectue des recherches approfondies à différents niveaux : valeur nutritionnelle, évaluations sur les sites de production, systèmes de qualité et de sécurité, traçabilité et capacité de développement et d’innovation. Tous nos fournisseurs doivent accepter nos exigences en matière de qualité et de sécurité nutritionnelle, de disponibilité constante et de besoin en nutriments correspondant aux besoins de l’animal. Royal Canin s’engage en faveur du développement durable : nous vérifions l’empreinte écologique de nos matières premières et choisissons des producteurs situés le plus près possible de nos sites de production. Nous faisons parfois appel à des fournisseurs internationaux, lorsqu’ils sont les seuls à pouvoir nous fournir les matières premières répondant à nos normes.Pour plus d’informations, contactez-nous auou en utilisant le formulaire de contact disponible sur www.royalcanin.be . Un de nos experts en nutrition se fera un plaisir de vous aider.