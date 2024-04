1. Le développement de votre chiot

La croissance rapide et le développement que traverse votre chiot sont plutôt complexes pour son petit corps. Au fur et à mesure que votre chiot grandit, sa taille augmente et sa capacité à apprendre se développe. Mais il peut aussi se montrer têtu, récalcitrant, voire anxieux. Ce sont là des phases tout à fait normales.

Une nutrition adaptée, répondant parfaitement aux besoins évolutifs de votre chiot permet de renforcer sa santé à mesure qu’il grandit. En effet, ses besoins nutritionnels varient à chaque phase de croissance. Si vous lui donnez exactement ce dont il a besoin tout du long, vous poserez les bases d'une bonne santé lorsque votre chiot sera bientôt adulte.

Si c’est la première fois que vous accueillez un chiot ou si cela fait longtemps que vous n'avez pas eu de chiot à la maison, vous pourriez parfois vivre des moments d'incertitude. Est-ce que vous vous y prenez bien, est-ce que vous donnez à votre chiot une nutrition adaptée et suffisamment d’attention ? Pour vous sentir plus en confiance, observez de plus près les phases de croissance que traverse votre chiot chaque mois. Vous comprendrez alors ce dont il a besoin, tant en termes d’éducation et d'accompagnement qu'en termes de nutrition. Notre guide du chiot rassemble toutes les informations dont vous avez besoin pour aider votre chiot à bien grandir.