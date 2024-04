Jeu et éducation sont encore plus efficaces si vous les combinez ! Le cerveau d’un chiot se développe rapidement et le jeu est essentiel pour sa croissance cérébrale. C’est le moyen idéal pour lui apprendre les commandes de base et les consignes de sécurité. Un chiot éduqué, en pleine forme et correctement socialisé s’adaptera plus facilement et aura plus de chance de devenir un chien adulte confiant.