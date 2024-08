Comment socialiser votre chiot ?

Entre trois et douze semaines, le chiot découvre le monde qui l’entoure grâce à ses sens. C’est également la période où il est le plus sensible aux nouveaux stimuli. Tout ce que votre chiot entend, voit, sent, touche et goûte lui laissera une impression durable. Veillez donc à ce qu’il fasse des expériences positives durant cette période et ne le forcez jamais. Observez attentivement ce que votre chiot peut supporter et ne forcez rien. C’est de cette manière qu’il deviendra un chien adulte qui a confiance en lui.