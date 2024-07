Les premiers jours et les premières semaines avec votre nouveau chiot

Si votre chiot gémit et si vous pensez qu’il doit faire ses besoins, mettez-lui sa laisse et emmenez-le faire ses besoins. Si vous pensez qu’il se sent seul ou qu’il a peur, rassurez-le en lui parlant calmement, sans le toucher ni jouer avec lui. N’interagissez pas trop avec votre chiot lorsqu’il gémit car cela risque de l’encourager à répéter ce comportement pour obtenir votre attention. Toutefois, il ne faut pas non plus ignorer votre chiot, sous peine qu’il ressente de l’anxiété et de la frustration.