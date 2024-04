Guide relatif au changement d’alimentation du chien

À quel moment dois-je changer les aliments de mon chien ?

Les nouveaux aliments de votre chien doivent être introduits progressivement dans les anciens afin d’éviter tout risque de désordres digestifs. Suivez notre guide de transition alimentaire de sept jours pour aider votre chien à bien réagir à son nouvel aliment en toute sécurité.

Il se peut que vous deviez changer l'aliment de votre chien. Voici quelques-unes des raisons justifiant ce changement :

Lorsque votre chien passe de l’une des trois étapes clés de sa vie à une autre : chiot, adulte et âge avancé. A chacune de ces étapes correspondent des besoins spécifiques qui nécessitent une alimentation sur mesure.

Votre chienne est gestante. Une chienne en lactation aura besoin d’énergie supplémentaire, qui devra être apportée par un nouvel aliment mieux adapté à ses besoins nutritionnels.

Une maladie ou un état qui requiert un apport nutritionnel supplémentaire, comme une sensibilité cutanée ou un trouble gastro-intestinal.

Vous avez décidé de modifier la nourriture de votre animal de compagnie après avoir étudié divers aliments pour chien ou discuté de ce sujet avec votre vétérinaire.

Signes révélateurs d’une alimentation non adaptée

Voici les signes qui indiquent la nécessité de changer l'alimentation de votre chien :

Un pelage terne et plat peut indiquer que les aliments de votre chien ne contiennent pas les nutriments nécessaires.

Les selles molles et les flatulences peuvent indiquer un signe d’intolérance alimentaire ou une nourriture de mauvaise qualité.

Faible niveau d’énergie.

Il vaut mieux modifier l'alimentation des chiens en surpoids ou obèses, plutôt que de simplement réduire leur ration afin qu'ils continuent à bénéficier d’une nutrition complète et équilibrée, adaptée à leurs besoins, tout en perdant progressivement du poids jusqu’à atteindre leur poids idéal.

Comment changer la nourriture de votre chien : la transition doit être progressive

Gardez un œil sur votre animal de compagnie

Si vous êtes préoccupé par la santé de votre chien, contactez votre vétérinaire afin qu’il détermine l'aliment le mieux adapté à votre animal de compagnie. Le vétérinaire peut également vous indiquer le moment et la façon d’introduire le nouvel aliment. Les conseils de votre vétérinaire garantiront la réussite de cette transition, aussi bien pour vous que pour lui.Une fois que vous avez décidé de passer à un autre aliment, nous vous recommandons d’effectuer une transition progressive. Vous éviterez des désordres digestifs en introduisant progressivement la nouvelle nourriture à l'ancien alimentr de votre animal de compagnie. Ce processus prend généralement environ une semaine. Surveillez de près votre animal de compagnie lors de cette transition pour vous assurer que tout se passe bien. Commencez par introduire le nouvel aliment en faible proportion en le mélangeant à sa nourriture habituelle, puis modifiez progressivement le rapport entre l’ancienne et la nouvelle nourriture sur environ une semaine jusqu’à l’intégration complète du nouvel aliment. Pendant les deux premiers jours, donnez-lui environ 25 % du nouvel aliment pour 75 % de sa nourriture habituelle, tout en surveillant le comportement de votre animal de compagnie et sa consommation de nourriture. Si la transition se déroule bien après quelques jours, commencez à modifier le rapport entre la nouvelle et l’ancienne alimentation. Augmentez progressivement la proportion des nouveaux aliments pour atteindre une quantité égale d’anciens et de nouveaux aliments après quatre jours, puis 75 % de nouveaux aliments et 25 % de l’ancienne nourriture après six jours. Enfin, si votre chien tolère bien la nourriture, vous pouvez le nourrir entièrement avec les nouveaux aliments au bout de sept ou huit jours. Maintenez les habitudes alimentaire de votre animal de compagnie, en respectant les heures et les zones des repas lors de la transition à un nouvel aliment. Contactez votre vétérinaire si l’état de votre animal de compagnie vous préoccupe pendant la transition au nouvel aliment.Une fois que votre animal de compagnie s'est habitué à son nouvel aliment et qu'il n'est plus nourri avec ses anciens aliments, il faudra attendre au moins deux mois afin d'observer les signes visibles de sa nouvelle alimentation et que vous puissiez mieux évaluer sa réaction. Les signes visibles des bienfaits de sa nutrition se traduisent par un poids idéal, une belle peau, un pelage brillant, une réduction des troubles digestifs et des selles de bonne qualité. Les animaux de compagnie pour lesquels leur alimentation a été changée pour des raisons de santé doivent, dans l’idéal, être examinés par un vétérinaire, afin qu'il surveille leur évolution et détermine si leur nouvelle alimentation a un impact sur leur état de santé.