Chez Royal Canin, nous concentrons nos efforts sur la compréhension des besoins uniques des chats et des chiens. Toutes nos initiatives visent à créer des formules nutritionnelles précises pour les aider à mener une vie longue et saine. Tous nos produits font l'objet de recherches et sont développés non pas selon les tendances de la nutrition humaine ou les préférences des possesseurs d'animaux de compagnie, mais grâce à une science nutritionnelle innovante et à l'observation des chats et des chiens.