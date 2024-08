En un clin d'œil, votre chiot, qui n’était encore qu’une petite taupe sans défense complètement tributaire de sa maman il n'y a pas si longtemps, semble avoir laissé sa place à un ado maladroit explorant le monde à tâtons en chemin vers l'âge adulte. Pour soutenir cette croissance rapide et intensive, s'assurer qu'il reçoit tous les bons nutriments est essentiel. En choisissant la nutrition la plus adaptée pour lui, vous aidez votre chiot à devenir fort et en bonne santé.

Si vous examinez de plus près les différentes phases de croissance et ce qu’elles provoquent exactement dans le corps de votre chiot, toute l'importance d’une bonne nutrition deviendra également beaucoup plus facile à comprendre. Savoir quand votre chiot est susceptible de connaître un nouveau pic de croissance est plus que pratique. Vous pouvez non seulement en tenir compte pour le dressage et l’éducation du chiot, mais également adapter son alimentation ‒ si nécessaire ‒ puisque les besoins nutritionnels de votre chiot varient à chaque phase de croissance. En répondant à ces besoins nutritionnels, vous aidez votre chiot à se développer sainement pour qu’il devienne fort et en bonne santé à l’âge adulte.