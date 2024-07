Le système immunitaire de votre chiot

L’immunité est le système de défense de l’organisme, toujours prêt à lutter contre les agents pathogènes. Agissant comme un bouclier, ce réseau d’organes, de globules blancs, de protéines (anticorps) et de processus chimiques lutte constamment contre les bactéries, les virus, les mycoses, les toxines et les parasites. Mais cette barrière défensive est beaucoup plus forte chez les chiens adultes que chez les chiots.



À sa naissance, le chiot a un système immunitaire très immature. C’est la raison pour laquelle le colostrum, le premier lait maternel, lui est absolument indispensable. Dans ce lait unique, la mère transmet à ses chiots particulièrement vulnérables des anticorps pour les premières semaines de leur vie. Dans les situations où les chiots ne peuvent pas être nourris par leur mère, il est important d’opter pour un lait de remplacement dont la formule est très proche de celle du lait maternel.

Pourquoi faut-il soutenir le système immunitaire des chiots ?

Tout simplement parce que la protection fournie par le lait de leur mère ne dure pas éternellement. Jour après jour, jusqu’à 12 semaines, le niveau d’anticorps provenant du lait diminue alors que dans le même temps, les explorations et les découvertes sont de plus en plus fréquentes, mettant de nouveaux germes et micro-organismes sur le chemin de votre chiot encore fragile.



La période qui se situe entre 4 et 12 semaines est une étape délicate durant laquelle le lait maternel ne protège plus suffisamment les chiots alors que leur propre système immunitaire n’est pas encore assez mature pour prendre complètement le relais. C’est ce que l’on appelle le déficit immunitaire, qui se situe généralement entre l’âge de 4 et 12 semaines.

Pendant cette période, le système immunitaire immature du chiot a besoin d’un petit coup de pouce, notamment grâce à la vaccination et à l’alimentation.