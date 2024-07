Comment les chiots digèrent-ils leur nourriture?

Certains chiens apprécient toutes sortes d’aliments, tandis que d'autres sont plus difficiles. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu'une alimentation adaptée sera toujours bénéfique pour leur santé. Nourrir votre chien avec des textures variées, par exemple, peut rendre ses repas plus attrayants. Néanmoins, c’est l’étape suivant l’ingestion des aliments qui assure leur transformation en combustible sain et nutritif dont votre chien a un besoin crucial. Et ce processus se passe dans son système digestif.