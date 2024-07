Le développement cérébral d'un chiot

Saviez-vous qu’un chiot gagne normalement 5 à 10 % de son poids corporel chaque jour pendant les deux premières semaines ? Qu’il naît aveugle, les yeux fermés et les conduits auditifs externes fermés ? Que son ouïe n’est pas complètement développée avant l’âge de huit semaines, mais qu’une fois adulte, il peut entendre des fréquences jusqu’à deux fois et demie supérieures à celles des oreilles humaines ?



Le développement de votre chiot, et en particulier de son cerveau, est tout simplement époustouflant. À l’âge de six semaines, son cerveau représente déjà 70 % de la taille du cerveau d’un chien adulte.

Une période critique dans la vie d’un chiot

En étudiant le développement d’un chiot pendant sa croissance, on remarque que ses tissus, ses muscles et ses os se développent pour former un puissant système locomoteur. Dans le même temps, son système nerveux évolue, ce qui permet une meilleure communication entre le cerveau et le corps.



C’est à ce moment que votre chiot prend conscience de son environnement et qu’il commence à l’explorer. Nouvelles personnes, nouveaux endroits, nouveaux apprentissages et nouvelles demandes, il a beaucoup à assimiler au début de sa vie.

À l’âge de 8 à 9 semaines, l’apprentissage de votre chiot s’accélère. C’est le bon moment pour lui apprendre le plus de choses possible et pour lui faire découvrir les choses qui l’entourent. De cette façon, il deviendra un chien sûr de lui et bien éduqué.

Mais soyez prudent. Pour que ce processus complexe et rapide se déroule au mieux, votre chiot a besoin du bon « carburant ». Certaines carences nutritionnelles peuvent entraîner des problèmes tels qu’une mauvaise vision à un stade ultérieur et une réduction de ses capacités d’apprentissage. C’est la raison pour laquelle il est tellement important de donner à votre chiot une alimentation adaptée à cette étape spécifique de sa vie, afin de soutenir au mieux sa croissance et son développement.