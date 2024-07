Le développement de votre chiot semaine après semaine

Le développement du chiot dès la naissance

Les 24 premières heures des chiots sont cruciales. Ils sont petits et fragiles, mais dès leur naissance, ils utilisent instinctivement l'odorat et le toucher pour se diriger vers leur mère afin de téter et se blottir contre leurs frères et sœurs afin de se réchauffer (les chiots ne peuvent pas encore réguler leur température corporelle). Les chiots nouveau-nés ne peuvent pas encore voir et passent le plus clair de leur temps à dormir.

Il est important que votre chiot nouveau-né tète dès les premières heures suivant sa naissance. Le colostrum, le premier lait extrêmement concentré et riche en nutriments produit par sa mère, renforcera son système immunitaire naissant et son développement.