1 – Préparation pour votre chiot : sécuriser votre maison

Votre chiot devra s’habituer à cette nouvelle vie sans sa mère et ses éventuels frères et sœurs, mais il ne tardera pas à explorer les environs. Vérifiez dès lors que tous les coins et recoins sont en ordre et sans danger. Ainsi que les endroits dont vous pensez qu’ils sont inaccessibles, car il y sera plus vite que vous ne le pensez !

Il faut examiner votre maison du point de vue d’un chiot…

Éliminez toute tentation

Votre chiot explore le monde avec sa gueule. Il veut tout mâcher. Rangez bien tous les objets que vous souhaitez garder intacts et qui pourraient être dangereux pour lui ! Choisissez des jouets pour chiots sûrs qu’il peut mâchouiller.