Babydog Milk

SOUTIENT LA FLORE INTESTINALE

Combinaison de prébiotiques et de protéines hautement digestibles pour favoriser un équilibre sain du microbiote intestinal pour une digestion saine. Cette formule est particulièrement adaptée au système digestif immature du chiot pour favoriser sa croissance et une digestion saine, avec une teneur ajustée en lactose et sans amidon.