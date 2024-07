Recommandations générales concernant le poids et le programme d'alimentation du chiot

Les chiots ont besoin de beaucoup d'énergie pour grandir. S'il est important de fournir à votre chiot une alimentation et une nutrition adaptées, une suralimentation peut aussi être à l'origine d'un surpoids chez le chiot. Une prise de poids excessive et l'obésité peuvent nuire à sa santé et entraîner un certain nombre de problèmes et de maladies tels que des problèmes articulaires, le diabète, des maladies cardiaques et la diminution de l'espérance de vie. Cela affecte aussi sa capacité à se déplacer. Comprendre ses besoins nutritionnels aux différents stades de son développement vous aidera à choisir les bons aliments pour une alimentation équilibrée. Bien entendu, il est toujours préférable de consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils nutritionnels précis et adaptés aux besoins spécifiques de votre chiot.