Au cours de la première année de sa vie, votre chiot subira d'importants changements notamment de taille et de comportement. Comprendre les étapes clés de sa croissance vous aidera comprendre à quoi vous attendre durant cette période et à vous préparer en conséquence.

Il est important de noter les différences de croissance entre les chiens de petites races et ceux de grandes races. En fonction du type de chien que vous possédez (et en fonction de son sexe et de ses parents), sa croissance va se dérouler à un rythme variable et il y a différents éléments à surveiller.

Les trois à quatre premières semaines de vie de votre chiot

Les 14 premiers jours qui suivent la naissance de votre chiot constituent une phase décisive pour son développement et sa santé à l'âge adulte. Il est important de les soigner attentivement dans les premières 48 heures et de s'assurer qu'ils reçoivent la chaleur et la nutrition dont ils ont besoin. Cette nutrition inclut le colostrum, que les chiots tirent de l'allaitement de leur mère, car il aide à renforcer leur système immunitaire. Entre le neuvième et le treizième jour, le poids de votre chiot sera également multiplié par deux. Par conséquent, s'il semble avoir du mal à prendre du poids, consultez un vétérinaire.

Le premier mois de leur vie

Au cours de son premier mois, les premières dents de votre chiot vont apparaître, mais la force de ses mâchoires et de ses dents est encore relativement faible. Entre le 25e et le 30e jour, son poids va être multiplié par quatre et ses premiers poils vont commencer à tomber et à être remplacés par son « vrai » pelage. Il ne s'agit pas encore d'une poussée de croissance, mais c'est essentiel si vous souhaitez passer à une alimentation nutritionnellement adaptée au sevrage.

Tous les chiens, quelle que soit leur race, traversent une période appelée « trou immunitaire » entre quatre et douze semaines, où il sont exposés aux maladies. Cela vient du fait qu'ils ont cessé de téter le lait de leur mère (qui leur fournit les anticorps), mais que leur organisme n'est pas encore capable de développer sa propre immunité. In this stage, keep a close eye for any signs of sickness.

Votre chiot entre trois et cinq mois

À ce stade, votre chiot va grandir plus ou moins rapidement, selon qu'il s'agisse d'une race de petite ou de grande taille. Aux environs de cinq mois, les chiens de grandes races auront développé l'ossature qu'ils auront à l'âge adulte et pèseront la moitié de leur poids adulte. Leurs besoins nutritionnels seront aussi au moins le double de ceux d'un chien adulte ! Les chiens de petite taille traverseront leur période de croissance la plus intense et vous pourrez arrêter de réhydrater leur nourriture. Vous pourrez leur donner de plus grosses croquettes qui favoriseront une bonne hygiène dentaire.