À quelle fréquence nourrir votre chiot ? 

À la naissance, votre chiot ne peut ni voir, ni entendre, ni sentir et il dépend totalement de sa mère. Il passe la majeure partie de son temps à dormir, ramper près de sa mère pour se nourrir, se réchauffer et se protéger en se fiant uniquement à son sens du goût et du toucher.

Entre deux et quatre semaines, ce petit chiot sans défense devient un chiot maladroit. Ses yeux et ses conduits auditifs commencent à s’ouvrir et il découvre son environnement. Sa vue est encore un peu floue et il verra de manière nette à partir de huit semaines. Il utilise ses nouveaux sens pour communiquer avec sa mère et sa fratrie.

À trois semaines, il commence à marcher mais de manière encore peu stable. À partir de quatre semaines, il commence à aboyer et à remuer la queue. C’est à cette période que ses dents de lait apparaissent. À partir de ce moment-là, la mère va arrêter d’allaiter les chiots pour entamer le processus de sevrage. Les dents de lait des chiots sont très aiguisées et peuvent être dérangeantes pour la mère.