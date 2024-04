Première visite de votre chiot chez le vétérinaire

Lors du premier examen, le vétérinaire examinera les éléments suivants :

Examen général de tout le corps, du museau à la pointe des pattes

Le poids et l’état général, ainsi que la croissance de votre chiot

Le cœur et les poumons

Les dents

Les yeux et les oreilles

La peau et le pelage

Chez les mâles, il vérifiera si les deux testicules sont bien descendus

Contrôle de la puce

Conseils sur l’assurance, l’alimentation, l’activité physique, la sociabilisation et les parasites

Un petit échantillon de selles peut être demandé pour vérifier la présence de parasites.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser ! Votre vétérinaire se fera un plaisir de vous aider.

Il vous prescrit des médicaments ? Assurez-vous de bien comprendre comment les administrer et en quelle quantité. N’oubliez pas de prendre un rendez-vous de suivi pour les prochaines vaccinations ou un bilan de santé.