Hépatite canine : Les symptômes vont d'une légère fièvre et d'une congestion de la muqueuse à des vomissements, une jaunisse, une hypertrophie de l'estomac, une dépression, une réduction des globules blancs, une douleur dans le foie et une hépatite grave.

Le parvovirus du chien : Le parvovirus est très contagieux et attaque le système gastro-intestinal, engendre une perte d’appétit, des vomissements, de la fièvre et une diarrhée sanglante souvent sévère. Une déshydratation extrême peut apparaître rapidement et peut être mortelle dans les 48 à 72 heures.

Leptospirose : La leptospirose est une zoonose qui provient de bactéries transmises par l'urine de rongeurs et qui peut être transmise aux humains et à certains animaux. Chez les chiens, les symptômes sont fièvre, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, perte d’appétit, faiblesse et léthargie sévères, raideur, jaunisse, douleurs musculaires, infertilité et insuffisance rénale (avec ou sans insuffisance hépatique).