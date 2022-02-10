Quand mon chiot deviendra-t-il un chien adulte ?
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Votre chiot a un physique et un caractère uniques, mais il a aussi des besoins nutritionnels uniques. À mesure qu'il grandit, l'alimentation de votre chiot va changer pour s'adapter à ses besoins jusqu'à ce qu'il devienne un chien adulte en bonne santé. Mais de quoi a-t-il besoin exactement et quand devient-il adulte?
Quand un chiot devient-il un chien adulte ?
L'âge auquel votre chiot devient un chien adulte dépend de sa race et de sa taille. All breeds are categorised into five sizes of dog: x-small, small, medium, large and giant. Votre chiot deviendra un chien adulte aux âges suivants :
- Race de très petite taille (4 kg) : eight months
- Small breed (5 - 10 kg): 10 mois
- Race de taille moyenne (11-25 kg) : 12 mois
- Race de grande taille (26-44 kg) : 15 mois
- Race de taille géante (45 kg et plus) : 18 à 24 mois
Les différentes classifications du démarrage de la phase adulte de votre chiot s'expliquent par la durée de la croissance qui diffère selon la taille: les chiens de grande taille et de taille géante ont besoin de beaucoup plus de temps que les chiens plus petits pour atteindre leur maturité, bien que tous connaissent une poussée de croissance intense.
Que doit fournir son aliment à un chiot ?
Le corps d'un chiot subit d'importants changements car il grandit rapidement, quelle que soit sa taille ou sa race. Les chiots ont besoin de plus de calcium que les chiens adultes pour favoriser le développement de leur squelette.
Ils ont également besoin de plus de protéines, car leurs muscles et son organisme se développent rapidement. Leur alimentation devrait être plus dense en énergie que celle d'un chien qui a terminé sa croissance, car les chiots sont incapables de manger autant mais ont besoin de beaucoup d'énergie pour soutenir le développement de leur organisme.
Problèmes uniques avec les chiots
L'alimentation et les soins de votre chiot devront tenir compte de deux problèmes spécifiques qui affectent beaucoup plus les jeunes chiens que les chiens adultes : leur système digestif délicat et leur système immunitaire moins efficace.
Le système digestif d'un chiot est plus faible que celui d'un chien adulte, surtout immédiatement après le sevrage, et il est facilement perturbé par les changements d'environnement ou de nouveaux aliments. Il est nécessaire de lui donner une nourriture dont la taille, la forme et la texture lui permettent de l’absorber facilement et qui soit hautement digestible, afin qu'il puisse en tirer tous les nutriments dont il a besoin sans que cela ne lui cause de maux d’estomac.
Entre l’âge de quatre et douze semaines, les chiots entrent dans une phase appelée « trou immunitaire ». C'est lorsque le soutien immunitaire de leur mère, transmis par son lait, diminue, tandis que leurs propres défenses naturelles ne sont pas encore complètement développées. Pendant cette période, leur alimentation représente un moyen essentiel de soutenir ce processus et de renforcer leur immunité grâce à des nutriments comme la vitamine E.
Passage d'une alimentation pour chiots à une alimentation pour chiens adultes
Une fois que votre chiot a atteint sa maturité, vous pouvez modifier son alimentation et ses soins afin de vous assurer qu’il obtient exactement ce dont il a besoin maintenant qu’il a atteint son développement complet.
Les chiens adultes ont besoin de deux repas par jour et d’un aliment équilibré sur le plan nutritionnel pour leur donner l’énergie dont ils ont besoin sans trop de graisse. Vous pouvez passer en douceur à une nouvelle nourriture en l'intégrant lentement en une semaine : mélangez-la avec sa nourriture pour chiots, en augmentant progressivement le pourcentage de la nouvelle nourriture, afin que votre chien s’y habitue.
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