Préparer votre foyer pour votre nouveau chiot

Sécurisez les fenêtres, les balcons et les escaliers : les chiots sont des animaux curieux, prompts à se retrouver coincés ou à tomber de haut au cours de leurs explorations. Vérifiez que les fenêtres et les portes extérieures sont verrouillées, que tous les balcons sont sécurisés dans la mesure du possible et que votre chiot ne peut accéder à aucun escalier.