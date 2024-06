Comment baigner un chiot ?

La fréquence des bains varie selon la nature du pelage. Les poils coupés ras ne doivent être lavés que s'ils sont sales, les chiots à poil court doivent être baignés deux fois par an en moyenne et les chiots à poil long, environ tous les trois mois.

Si votre chien aime nager, son pelage devra ensuite être rincé. Les particules d'eau de mer ou de rivière qui restent dans la fourrure peuvent provoquer des irritations. Un rinçage soigneux permettra des les éviter.

Commencez par brosser soigneusement le pelage pour éliminer les nœuds et les boules de poil. Ensuite, mouillez tout le pelage, puis appliquez le shampooing en le faisant mousser, en veillant à ce qu'il ne pénètre pas dans les yeux ou les oreilles du chien. Le shampoing ne doit être utilisé que si votre chiot en a besoin, soit pour des raisons d'hygiène, soit dans le cadre d'un traitement du pelage et de la peau. Assurez-vous que le shampoing utilisé convient aux chiens afin de maintenir un pelage sain. Utilisez de l'eau tiède ainsi qu'un shampooing spécial pour chiots afin d'éviter toute irritation ou tout déséquilibre du pH naturel de la peau.

Laissez agir quelques minutes, puis rincez abondamment à l'eau. Il est conseillé de rincer la tête en dernier, car le chien voudra probablement secouer sa tête pour se sécher.

Sécher votre chiot après le bain

Après le bain, essuyez vigoureusement votre chiot et gardez-le dans une pièce chaude jusqu'à ce qu'il soit bien sec. En été, vous pouvez lâcher votre chiot dans le jardin ou l'emmener pour une promenade, à condition qu'il ne se roule pas dans la boue. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux s'il semble apprécier, mais prenez garde à ne pas le brûler et à peigner les poils en même temps.

Comment retirer du goudron du pelage de votre chiot

Notez bien que si votre chien a du goudron dans les poils, aucun produit de nettoyage à base d'huile ne doit être utilisé car ceux-ci sont très toxiques. Appliquez de l'huile végétale sur les zones touchées, attendez quelques minutes jusqu'à dissolution du goudron, puis donnez un bain au chien.

Couper les griffes d'un chiot

Les chiens ont deux types de griffes : les ergots et les griffes. Et tous deux poussent en permanence. Les griffes devraient s'user naturellement, mais si elles poussent durant trop longtemps, elles doivent être coupées.

Tous les chiots ont besoin que l'on prenne soin de leurs griffes de façon appropriée. Généralement, les griffes des chiots n'ont pas besoin d'être coupées, mais si elles font du bruit sur le sol lorsqu'il se déplace, vous pouvez les épointer. Il ne faut surtout pas couper n'importe où. Demandez à votre vétérinaire ou toiletteur de vous montrer la bonne technique.

Brosser et peigner votre chiot

Comme chez les humains, les poils du chien poussent et tombent. Les chiens qui vivent à l'extérieur muent deux fois par an (au printemps et à l'automne), avec les changements de lumière du jour. Les chiens qui vivent à l'intérieur sont moins affectés par les changements de lumière ; ils perdent donc leurs poils tout au long de l'année, avec deux périodes de pic de mue au printemps et à l'automne. Un brossage et un bain réguliers aideront à éliminer les poils tombés. La fréquence et le type d'équipement utilisé varieront en fonction de la nature du pelage.

Brosser des chiots aux poils ras

Même si les poils ras ne demandent pas un toilettage régulier, ils doivent être brossés de temps en temps. Les poils morts doivent être ôtés du pelage à l'aide d'une brosse en caoutchouc. Il est conseillé ensuite d'utiliser une brosse en poils naturels pour brosser le pelage dans le sens du poil. Vous pouvez terminer en passant une peau de chamois humide sur le pelage pour plus de brillance.

Toiletter des chiots à poils courts ou mi-longs

Ces chiens doivent être brossés plus fréquemment - au moins une fois par semaine - en raison de la densité de leur pelage, composé à la fois de sous poils et de poils. Utilisez une carde pour démêler, ôter un maximum de poils morts et aérer la couche de sous poils. Vous pouvez ensuite utiliser une brosse en poils naturels dans le sens du pelage pour retirer les débris.

Un peigne à dents larges peut être utilisé sur la queue et les pattes. Le pelage des chiens à poils durs doit être brossé quatre à cinq fois par an à l'aide d'un trimmer, brosse spéciale pour les poils durs. Ce n'est pas du tout douloureux si c'est fait correctement, dans le sens de pousse du poil.

Brosser des chiots à poils longs

Bien que magnifiques, les fourrures à poil long nécessitent un brossage quotidien. Cela peut prendre jusqu'à une heure par jour, pour un lévrier afghan, par exemple. Utilisez une carde, et brossez le poil dans le sens de la pousse, pour démêler les nœuds et les boules de poils. Comme les poils sont longs, cela peut tirer sur la peau. Faites donc bien attention de ne pas faire mal au chiot.

L'utilisation d'une brosse en poils naturels sur les pelages soyeux, comme ceux du yorkshire terrier et du lévrier afghan, donneront de la brillance au pelage.

Vous pouvez utiliser une brosse métallique pour éliminer les impuretés du pelage des chiens ayant une couche de sous-poils abondante, comme les colleys à poil long.

Vous pouvez utiliser un peigne à dents larges pour démêler les poils qui se trouvent derrière les jarrets.

Tous les outils de toilettage doivent être nettoyés, puis stockés dans un endroit sec après chaque utilisation. Empêchez les brosses métalliques de rouiller en les essuyant bien et en les frottant avec un chiffon imbibé d'huile végétale.