La première visite de votre chiot chez le vétérinaire

Choisir un vétérinaire pour votre chiot

En sélectionnant un vétérinaire avant l'arrivée de votre nouveau chiot, vous vous assurez de faire de son bien-être une priorité immédiatement. Si vous n'avez pas encore de vétérinaire, vous pouvez consulter plusieurs sources. Vos amis ou votre famille peuvent peut-être vous en recommander un, toutefois, si vous choisissez un nouveau cabinet vétérinaire, vous devez prendre en compte certains critères :

Réputation - Est-il recommandé par les habitants du coin ? A-t-il des avis en ligne ?

Situation géographique - À quelle distance se trouve-t-il ? Est-il facilement accessible en voiture et en transports en commun ?

Équipement - De quel type d'équipements dispose-t-il ? Est-ce propre et bien entretenu ?

Services - Y a-t-il une permanence en dehors des heures d'ouverture ? Quels sont les services de médecine préventive proposés ?

Préparation à votre première visite chez le vétérinaire

Pour évaluer en profondeur l'état de santé de votre chien et vous donner des conseils personnalisés, votre vétérinaire aura besoin du plus grand nombre d'informations possible. Avant la consultation, il convient de noter un certain nombre d'éléments essentiels :

Un enregistrement de tous les vaccins

L'aliment que consomme actuellement votre chien (y compris la marque, les quantités, etc.)

Le traitement antiparasites suivi, à nouveau avec la marque et la date de la dernière dose administrée

Tout changement observé dans le comportement de votre chien, son attitude, son appétit, sa soif, son poids, etc.

Toute la documentation dont vous disposez sur votre chiot

Vous rendre chez le vétérinaire avec votre nouveau chiot

Votre chiot doit être placé en sécurité dans la voiture lorsque vous vous rendez chez le vétérinaire, dans une caisse de transport adaptée à sa taille. Les chiens peuvent être malades en voiture, il est donc préférable de ne pas nourrir votre chiot juste avant de voyager en voiture.

Pour réduire son stress le jour J, prenez du temps pour habituer votre chiot à voyager en voiture, en dehors des visites chez le vétérinaire. Les chiots sont très réceptifs à leur environnement et les expériences négatives ont un effet durable. Il est donc important que votre chiot n'associe pas systématiquement la voiture à une visite chez le vétérinaire.