Royal Canin a identifié la présence de deux lots de production de " Urinary S/O mousse pour chien 410 gr "/” GI Low Fat mousse pour chien 410 gr " disponibles à la vente dans des discounters / magasins de déstockage en Belgique qui ne font pas partie de notre réseau de distribution, qui ne sont pas commercialisés par Royal Canin parce qu'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité et de sécurité alimentaire.

Notre priorité est, et a toujours été, la santé et le bien-être des chats et des chiens. C’est pourquoi, en tant que principe de sécurité et de précaution, nous demandons, à l’ensemble des consommateurs de ces magasins de vérifier s’ils ont acheté les lots correspondants de “ Urinary S/O mousse pour chien 410 gr” et “ GI low fat mousse pour chien 410 gr ”.

Ces lots présentent sous la forme d’un conditionnement de 12 boîtes dont l’étiquette porte le numéro de lot 306A9STD10 ou 306B9STD10.

Chaque boîte de 410g comporte sous la boîte le numéro :

06-02-25, FR45273002 RUL (date de péremption: 6 février 2025) ou

07-02-25, FR45273002 RUL (date de péremption: 7 février 2025).





Magasins concernés

Green Destock Srl, Avenue Henri Conscience 189, 1140 Evere

Box Delivery, Vennen 9, 2200 Herentals

't Hamsterke, Cicindriastraat 5, 3800 Sint-Truiden

Brico Couillet, Avenue de Philippeville 223, 6001 Marcinelle

BC Souss Bazar, Rue de la Montagne 36, 6000 Charleroi

Loods 3, Noordlaan 5, 9630 Zwalm

Loods 3, Avelgemstraat 100E, 8550 Zwevegem





Dans le cas où ces lots non-conformes ont été consommés par le chien et qu'il présente des signes de maladie (vomissements, léthargie, fièvre, diarrhée), nous recommandons au propriétaire de faire examiner l'animal par un vétérinaire le plus vite possible et de contacter ensuite le service consommateurs de Royal Canin.

Notre service consommateur reste à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires. Soyez assurés que l’ensemble des équipes Royal Canin est mobilisé car notre priorité est la santé et le bien-être des chats et des chiens en toutes circonstances.

Contact: Service consommateur Royal Canin +32 (0) 71468331

Cordialement,

Esther Uijen

Directeur Général Royal Canin Benelux