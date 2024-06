Présenter le chiot aux membres de la famille

Présenter votre chiot aux enfants

Pour assurer le bien-être de votre chiot, il est important d’informer vos enfants qu’ils doivent faire très attention au nouveau venu. Il convient également de leur apprendre à laisser au chiot l’espace nécessaire pour se détendre et dormir quand il en a besoin et à ne pas le déranger pendant qu'il se repose.

Comme pour les membres plus âgés de votre famille, les enfants doivent s’asseoir et laisser le chiot venir à eux lors de leur première rencontre. Il est important que toute interaction entre les enfants et le chiot se fasse sous surveillance afin de s’assurer que les périodes de jeu sont paisibles et que le chiot est manipulé en douceur.

Si vous n’avez pas d’enfants dans votre foyer, il est conseillé de présenter votre chiot à d’autres enfants que vous connaissez. Si votre chiot n’interagit pas avec des enfants dès son plus jeune âge, il pourrait développer des angoisses en cas de rencontre ultérieure au cours de sa vie.

Présenter votre chiot aux membres de la famille est un processus progressif et il est important de respecter le rythme de votre chiot. Présenter votre chiot à de nouvelles personnes est un excellent moyen de vous assurer qu’il est confiant et prêt à de nouvelles interactions et environnements dans la vie adulte.