Si votre chienne est gestante, vous pouvez décider qu'elle mette bas à domicile plutôt que de l'emmener chez le vétérinaire. Si c’est le cas, il y a un certain nombre de choses à faire avant le grand jour pour que vous puissiez être sûr que votre chienne et ses chiots soient en aussi bonne santé que possible.

Même si vous souhaitez que la mise bas se fasse à domicile, il est important de pouvoir appeler un vétérinaire si les choses se compliquent. En tant qu'expert, il pourra vous aider à faire en sorte que tous les chiots naissent en toute sécurité.

Dans votre maison, vous devrez réserver un espace où votre chienne pourra mettre bas. Il est important que cette zone soit correctement aménagée pour que la mère soit à l’aise et sans stress et que les chiots aient le meilleur départ possible. Voici quelques points à garder à l’esprit.

La caisse de mise bas de votre chienne

Celle-ci doit être fabriquée dans un matériau non poreux, facile à nettoyer et d’une taille adaptée à votre chienne et à sa portée. Garnissez le fond de la caisse avec des matériaux qui gardent la chaleur et peuvent être retirés pour un nettoyage facile : les serviettes, les draps ou les journaux sont idéaux. Si votre chienne pèse plus de 15 kg, positionnez des tiges à 10 à 15 cm du sol et des côtés de la caisse pour éviter que la mère écrase les chiots lorsqu’elle se couche.





Facteurs cruciaux pour la mise bas à la maison : chaleur, humidité et air.

Les chiots nouveau-nés peuvent facilement perdre de la chaleur et se déshydrater. Il est donc essentiel de maintenir la zone de mise bas à la température et à l’humidité appropriées. Utilisez des bols d’eau ou un humidificateur pour maintenir l’espace entre 65% et 70% d’humidité, et une lampe à rayonnement ou infrarouge pour chauffer l’espace.

Au cours des quatre premiers jours de la vie d’un chiot, son environnement devrait être maintenu entre 29,5°C et 32°C. Après cela, les températures peuvent être progressivement diminuées jusqu’à environ 26,7°C après 7 à 10 jours, puis à nouveau jusqu’à 22,2°C d’ici la fin de la quatrième semaine de la vie des chiots. La caisse de mise bas doit également se trouver dans une zone bien aérée et non étouffante, sans trop de courants d’air.

Veillez à une bonne l'hygiène de la mère et de sa portée.

La zone de mise bas doit être tenue scrupuleusement propre, ce qui signifie qu’il faut limiter le nombre de personnes qui s’y rendent, puis la désinfecter et la nettoyer fréquemment. Prenez bien soin de votre hygiène personnelle avant de vous rendre dans la zone et, avant de la présenter à la zone de mise bas, lavez ou brossez votre chienne pour éliminer le plus de parasites ou de bactéries possible.

Présentez à votre chienne la zone de mise bas

Pour que votre chienne soit sereine lors de la mise bas, vous devez lui présenter la zone et la caisse de mise bas une à deux semaines avant la date prévue de la mise bas. Maintenez la chienne ainsi que la zone de mise-bas éloignées des autres animaux adultes pour éviter toute infection, et assurez-vous que la chienne soit bien à l’aise dans cet espace.