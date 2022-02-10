À quel moment mon chaton devient-il un chat ?

Dès les premiers jours de vie, votre chaton se développe à un rythme effréné, mais à quel moment cesse-t-il d'être un chaton pour devenir un chat ? Et quelles sont les étapes pour y parvenir ?

Les étapes de la vie d'un chat

Au cours des premiers mois, votre chaton grandit très vite et se sociabilise au contact de sa mère et de ses frères et sœurs. Sa prise de poids est conséquente pendant cette période. Vers 4 ou 5 mois, votre chaton prend 100 g par semaine. Il commence aussi à moins dormir et à jouer davantage.

Du chaton au chat - Les étapes

Au bout d'une semaine, votre chaton ouvre les yeux et tète sa mère. Il prend aussi de 10 g à 30 g par jour. Il est donc important de le peser quotidiennement pour veiller à sa santé. À deux semaines, ses dents de lait poussent et il commence à vouloir se tenir debout.

Au bout d'un mois, votre chaton joue de manière active (cela fait partie de sa sociabilisation et c'est très important pour son passage à l'âge adulte) et vous pouvez commencer la diversification alimentaire en lui proposant des aliments solides nutritionnellement adaptés. Après 2 mois, il doit être sevré et ne doit plus du tout dépendre de sa mère pour sa nutrition.