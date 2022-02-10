À quel moment mon chaton devient-il un chat ?
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Dès les premiers jours de vie, votre chaton se développe à un rythme effréné, mais à quel moment cesse-t-il d'être un chaton pour devenir un chat ? Et quelles sont les étapes pour y parvenir ?
Les étapes de la vie d'un chat
Au cours des premiers mois, votre chaton grandit très vite et se sociabilise au contact de sa mère et de ses frères et sœurs. Sa prise de poids est conséquente pendant cette période. Vers 4 ou 5 mois, votre chaton prend 100 g par semaine. Il commence aussi à moins dormir et à jouer davantage.
Du chaton au chat - Les étapes
Au bout d'une semaine, votre chaton ouvre les yeux et tète sa mère. Il prend aussi de 10 g à 30 g par jour. Il est donc important de le peser quotidiennement pour veiller à sa santé. À deux semaines, ses dents de lait poussent et il commence à vouloir se tenir debout.
Au bout d'un mois, votre chaton joue de manière active (cela fait partie de sa sociabilisation et c'est très important pour son passage à l'âge adulte) et vous pouvez commencer la diversification alimentaire en lui proposant des aliments solides nutritionnellement adaptés. Après 2 mois, il doit être sevré et ne doit plus du tout dépendre de sa mère pour sa nutrition.
Entre trois et six mois, votre chaton grandit, ses muscles se développent, ses os deviennent solides et il acquiert des aptitudes sociales. Il a besoin de nourriture riche en énergie, car il lui faut trois fois plus d’énergie qu’un chat adulte. Cependant, comme ses dents de lait n’ont pas encore été remplacées par les dents définitives, il faut que sa nourriture soit facile à manger ; vous pouvez hydrater ses croquettes dans de l’eau chaude. Il dort alors à peu près autant qu’un chat adulte, soit environ de 13 à 16 heures par jour.
Les dernières étapes pour que votre chaton devienne un chat adulte.
Votre chaton deviendra un chat adulte à l'âge d'un an. À ce stade de jeune adulte, il sera joueur et entièrement sociabilisé, en bonne santé avec un pelage brillant, un squelette et des muscles forts, et d’excellents réflexes de chasse.
Comprendre le processus par lequel votre chaton devient un chat adulte signifie que vous serez en mesure de lui apporter le soutien dont il a besoin dans sa nutrition, son comportement et sa vie dans votre foyer. Si vous croyez que la croissance de votre chaton ne progresse pas normalement, consultez votre vétérinaire.
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