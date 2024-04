DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour la chatte et ses chatons - Chatte en gestation et lactation - Chatons 1er âge de 1 à 4 mois jusqu’au sevrage (mousse ultra tendre)ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse est conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de la mère et de ses chatons. Cet aliment est adapté aux chattes gestantes ou allaitantes ainsi qu’aux chatons 1er âge de 1 à 4 mois. Entre 4 et 12 semaines après la naissance, l’immunité naturelle acquise grâce au colostrum de la mère (une sécrétion lactée riche en anticorps protecteurs) diminue progressivement. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Mousse et son complexe d’antioxydants, dont la vitamine E, aide à renforcer les défenses naturelles des chatons pendant que leur système immunitaire continue de se développer. ROYAL CANIN® Mother & Babycat mousse est un aliment ultra-tendre à la texture délicate pour une mastication facile et une réhydratation efficace. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Mousse est également formulé pour correspondre au profil nutritionnel que les chatons préfèrent, facilitant ainsi le sevrage et les repas pour un apport adéquat en nutriments pour votre chaton. Pour répondre aux préférences de chaque chat, ROYAL CANIN® Mother & Babycat est également disponible sous forme de croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, suivez simplement nos instructions pour vous assurer que votre chaton reçoit une quantité adéquate d’aliments secs et humides pour un bénéfice optimal.

