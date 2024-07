La croissance de votre chaton en 5 étapes clés

Huit semaines de la vie de votre chaton

Au bout de deux mois, les chatons de la portée doivent cesser de se nourrir du lait de leur mère et commencer à se nourrir de façon totalement indépendante. Vous pouvez leur proposer un aliment qui réponde à leurs besoins nutritionnels, à haute densité énergétique, et dont la texture et la taille soit adaptée à leurs petites dents, en vous assurant d'introduire cet aliment étape par étape afin de ne pas surcharger leur estomac. Vous devez également discuter avec votre vétérinaire de la vaccination à ce moment-là.

Votre chaton à 12 semaines

Tous vos chatons vont maintenant grandir très vite. Bien que leurs besoins en énergie aient diminué, entre quatre et cinq mois ils entrent dans la période la plus intense et vont prendre 100 g par semaine. Ils ont encore besoin de trois fois plus d’énergie qu’un chat adulte pour les aider à soutenir cette croissance intense. Leurs habitudes de sommeil ressembleront davantage à celles d’un chat adulte (entre 13 et 16 heures par jour) et leur comportement sera entièrement sociabilisé afin qu'ils puissent jouer avec le reste de la portée et vous.

Entre 12 et 15 mois, votre chaton deviendra un chat adulte et atteindra sa taille normale. En étant conscient de ces différents stades précoces et de ce dont ils ont besoin, vous pouvez vous assurer qu'ils atteignent l'âge adulte en bonne santé et de façon équilibrée.