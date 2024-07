Conseils d’hygiène et de toilettage pour votre chaton

Comment nettoyer la face d'un chaton

Nettoyer les yeux de votre chaton – Certains chats, notamment ceux à la face plate, sécrètent des larmes qui peuvent laisser des marques sous les yeux. Vous pouvez nettoyer la fourrure avec une compresse pharmaceutique imbibée de gouttes ophtalmiques, en essuyant de l’intérieur de la paupière vers l’extérieur.

Nettoyer le nez de votre chaton – Le nez d’un chaton en bonne santé doit toujours être humide et propre. Certains chats ont des sécrétions nasales au coin de leurs narines. Vous pouvez facilement éliminer ces sécrétions avec une compresse ou des mouchoirs en papier et de l’eau tiède.

Nettoyer les oreilles de votre chaton – Les oreilles de votre chaton doivent être inspectées régulièrement. Si elles sont sales, il suffit de verser quelques gouttes d'une solution auriculaire à l’intérieur et de masser l’oreille externe.

Consultez votre vétérinaire pour obtenir un diagnostic si vous remarquez des sécrétions ou un écoulement, car il pourra vous recommander un traitement approprié.

Prendre soin de l'hygiène buccale de votre chaton

Les dents de lait de votre chaton commenceront à apparaître à l’âge de deux à six semaines. Il est important de maintenir l’hygiène buccale de votre chaton, car une mauvaise hygiène peut entraîner la perte des dents, une inflammation des gencives et une mauvaise haleine.

Brosser les dents de votre chaton – L’utilisation d’une brosse à dents pour chat et d’un dentifrice vétérinaire est recommandée. Pour familiariser votre chaton avec le brossage des dents, commencez dès le plus jeune âge et avec de la pratique et de la persévérance, il s'y habituera rapidement.

Éviter l’accumulation de tartre – Choisissez des aliments secs anti-tartre, car ils ont une texture particulière et contiennent des substances qui retiennent le calcium dans la salive, ralentissant ainsi la formation du tartre.

Si vous avez des inquiétudes au sujet de l'état des dents de votre chaton, parlez-en à votre vétérinaire qui vous conseillera et pourra détartrer ses dents à l'aide d'un appareil à ultrasons.

Comment baigner un chaton

Très peu de chats sont attirés par l’eau, mais les laver reste une partie importante de la routine de toilettage et d’hygiène pour les chats à poil mi-long et long. Il est donc conseillé de familiariser votre chaton avec le bain dès son jeune âge.

1. Familiarisez votre chat avec l’eau, avec douceur mais fermeté.

2. Commencez par le mouiller avec une éponge. Si votre chaton réagit avec hostilité, arrêtez-vous et réessayez quelques jours plus tard jusqu’à ce qu’il accepte l’eau.

3. Lavez la fourrure doucement, en vous concentrant sur les zones sales.

4. Remplissez le fond de votre bain avec de l’eau à 36-37 °C et déposez doucement votre chaton à l’intérieur.

5. Soyez réconfortant, avec des mots doux et des caresses.

6. Enveloppez votre chaton dans une serviette propre et chaude. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour sécher complètement la fourrure, mais assurez-vous de l’utiliser doucement, que l’air n’est pas trop chaud et que vous n’êtes pas trop près.

Le toilettage de votre chaton est un excellent moyen de créer des liens avec votre nouvel animal, tout en prenant soin de sa santé et de son bien-être. Le manipuler vous aidera également à plus facilement inspecter son pelage, ses yeux, ses oreilles, ses dents et vous permettra de détecter d'éventuelles anomalies. Si vous remarquez des changements soudains ou des anomalies, consultez un vétérinaire pour obtenir des conseils professionnels et un traitement.