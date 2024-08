Lorsque votre chaton a environ 4 semaines, c'est le moment de le sevrer. Cela signifie qu'il doit progressivement arrêter de téter le lait de sa maman. Il a alors besoin d'une nouvelle source de nutrition. À partir de ce moment, votre chaton apprend à manger des aliments solides et se détache de plus en plus de sa maman. Lorsque votre chaton a environ 8 semaines, non seulement son corps grandit, mais sa curiosité en fait de même. Votre chaton se développe désormais rapidement, tant sur le plan physique que mental. Il grandit, son squelette se renforce, sa vision s'améliore et son cerveau, son système digestif et son système immunitaire continuent de se développer. Une nutrition adaptée est capable de soutenir ces changements importants.