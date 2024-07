Le système immunitaire de votre chaton

Heureusement, le système est bien pensé. Il s’agit d’un réseau d’organes, de globules blancs, de protéines (anticorps) et de substances chimiques qui assurent une protection constante contre les infections bactériennes, virales et parasitaires ainsi que contre d’autres substances novices. C’est l’une des défenses les plus importantes de votre chaton contre les problèmes de santé, surtout dans les premiers jours de son développement, lorsqu’il est encore très fragile.



Le système immunitaire d’un chat adulte est beaucoup plus fort que celui d’un chaton, c’est pourquoi ce dernier a parfois besoin d’un soutien particulier. Votre chaton tire sa première immunité du colostrum de sa mère (le premier lait maternel) qui sert à transmettre une partie de la protection immunitaire de la mère à la portée juste après sa naissance. Ceci explique pourquoi il est essentiel qu’un chaton commence à téter correctement immédiatement après sa naissance, afin de recevoir suffisamment de colostrum et donc d’anticorps.