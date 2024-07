Le développement cérébral d'un chaton

Un chaton grandit très vite. En un clin d’œil, cette toute petite boule de poils devient un grand et beau chat adulte qui pèse 40 à 50 fois son poids de naissance. Incroyable, non ?

Et ce n’est pas tout, les chatons naissent aveugles avec les yeux fermés, mais à l’âge de 8 semaines, ils ont déjà acquis une vision en 3 dimensions et nocturne. Et saviez-vous qu’il ne leur faut que 10 jours après leur naissance pour développer leurs papilles gustatives et sentir la différence entre l’amertume, l’acidité, le salé et les saveurs savoureuses ? Vous en restez bouche bée, n’est-ce pas ?

Enfin, leur cerveau et leur système nerveux se développent également à une vitesse fulgurante, surtout au cours des premières semaines, et en l’espace de trois mois seulement, le cerveau de votre chaton aura la taille de celui d’un chat adulte.

Une période critique dans la vie d’un chaton

Vous seriez étonné de savoir que presque tout, dans l’organisme de votre chaton, se développe en même temps. Outre son cerveau et ses papilles gustatives, son squelette change également, lui permettant de se mouvoir tout en souplesse et en puissance. Son système nerveux devient plus efficace, améliorant sans cesse la connexion entre le cerveau et le corps. Vous constaterez alors que votre chiot cesse de marcher bizarrement et se déplace avec agilité et élégance.

À mesure qu’il gagne en mobilité, son territoire s’étend et sa curiosité aussi. Il part à la découverte de son environnement et des personnes qui l’entourent. Cette période d’apprentissage atteint son apogée vers l’âge de 8 à 9 semaines, le moment idéal pour commencer à l’éduquer, afin qu’il devienne un chat au comportement irréprochable.

Ces nombreux développements demandent beaucoup d’énergie à votre chaton qui a donc besoin du bon carburant pour mener tout cela à bien. Des carences nutritionnelles à cette étape cruciale peuvent entraîner des problèmes de santé à vie, comme une altération de la vision, voire une cécité. Il est donc essentiel que le chaton reçoive des nutriments qui favorisent son développement cérébral pendant cette phase.