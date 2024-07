Comment les chatons digèrent-ils leur nourriture?

La recherche scientifique a montré que l’aliment doit être hautement digestible afin que ce processus se déroule aussi efficacement que possible. Les chats peuvent ainsi assimiler au mieux les nutriments vitaux dont ils ont besoin. Un système digestif sain est également important pour éviter que les aliments non digérés ne fermentent ou ne se putréfient dans le système gastro-intestinal, perturbant ainsi la microflore du chat et provoquant des problèmes digestifs tels que des diarrhées et des carences nutritionnelles qui peuvent ensuite se transformer en problèmes de santé à plus long terme.

Quelles sont les différences entre chat et chaton au niveau de la digestion ?

Les chatons naissent avec un système digestif très fragile. À la naissance, ils ne peuvent digérer que le lait de leur mère. Avec le temps, ils perdent la capacité de transformer le lactose contenu dans le lait. C’est la raison pour laquelle la plupart des chats adultes ne peuvent tout simplement pas digérer le lait et en tombent malades.

La composition du lait maternel est parfaitement adaptée à la santé et à l’organisme fragiles des chatons. C’est également pour cette raison que le lait de vache ou de chèvre n’est pas bon pour les chatons, et qu’il peut provoquer des diarrhées et de graves carences nutritionnelles. Si un chaton ne peut pas être nourri par sa mère, optez pour une formule très proche de celle du vrai lait maternel et spécialement conçue pour les jeunes chatons.

Au fur et à mesure que votre chaton grandit, son système digestif se développe également. Avec l’âge, votre chaton devient mieux à même de digérer des aliments plus complexes. Mais ce processus est lent, il est donc essentiel de toujours lui donner une nourriture précisément adaptée à son âge. Pour vous faciliter la tâche, ces informations sont clairement mentionnées sur les emballages ROYAL CANIN®. En cas de doute quant à l’alimentation la plus adaptée pour votre chat ou chaton, n’hésitez pas à demander conseil à votre vétérinaire.

Comment l’alimentation peut-elle soutenir le système digestif et la santé de votre chaton ?

Pour que votre chaton se développe sainement, il est essentiel de lui donner une alimentation de qualité, riche en nutriments indispensables. Des fibres spécialement sélectionnées et associées à des protéines hautement digestibles sont importantes pour les chatons de tous âges. Lorsque votre chaton est encore une petite boule d’énergie et jusqu’à l’âge de 3 mois, il a besoin de 2 à 2,5 fois plus d’énergie qu’un chat adulte. Bonne nouvelle, les quantités précises à donner à votre chaton sont également