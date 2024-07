Nourrir votre chaton à partir de 4 mois

À mesure que votre chat grandit, maintenez les bonnes habitudes alimentaires et évitez les sources de stress en le laissant manger tranquillement dans un endroit calme. Naturellement, le chat mange de l'herbe et fait 15 à 20 petits repas par jour. Beaucoup de chats s'autorégulent, de sorte que vous pouvez déposer dans la gamelle la ration totale conseillée pour la journée et les laisser revenir autant de fois que nécessaire.

Si vous décidez de faire stériliser votre chat, il y a un risque qu'il prenne du poids rapidement après l'intervention, car sa dépense énergétique diminue de 30 % alors que son appétit augmente de 26 %. Choisissez un aliment spécialement formulé pour les chats stérilisés, et surveillez le poids de près.

Vous devez également prendre en compte le mode de vie de votre chat à l'âge adulte, soit à partir de 12 mois environ. Un chat qui vit à l'intérieur et qui est donc plus sédentaire n'a pas besoin d'autant d'énergie qu'un chat qui vit à l'extérieur. Il est donc important de lui donner une ration appropriée pour éviter la prise de poids et les problèmes de santé qui en découlent.

Mettre en place de bonnes habitudes alimentaires et donner à votre chaton l'aliment adapté en fonction de ses besoins l'aident à grandir et à devenir un chat adulte en bonne santé et heureux. Si vous n'êtes pas certain de savoir comment nourrir votre chat, contactez votre vétérinaire pour obtenir des conseils.