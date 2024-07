Votre vétérinaire : la meilleure ressource pour votre chat

Votre chaton ou votre chat doit être suivi dans un cabinet vétérinaire. Choisissez quelqu'un que vous appréciez et en qui vous avez confiance dans votre quartier. Le vétérinaire de votre chat jouera un rôle important dans sa vie et dans la vôtre. Il sera une source fiable de conseils en cas de questions sur l'alimentation, la santé, le bien-être et le comportement de votre chaton.

Vous devrez veiller à ce que les vaccinations de votre chat ou chaton (y compris les rappels) soient à jour.

De plus, n'oubliez pas que les soins vétérinaires prodigués à votre chaton l'aideront à rester en bonne santé à l'âge adulte. Le fait de l'habituer à aller chez le vétérinaire dès son plus jeune âge facilitera les consultations tout au long de sa vie. Les examens réguliers sont importants : une visite une fois par an, c'est déjà bien, mais au fur et à mesure que votre chat vieillira, il devra se rendre chez le vétérinaire plus fréquemment afin de s'assurer que toute maladie est détectée à temps et que son impact est réduit au minimum.